Mladí Slováci sa zišli v Leviciach a bojujú o miestenky do Turína. Trénerom bude Feneš

Širší menoslov vznikol z náborovej aktivity Slovenského zväzu ľadového hokeja, do ktorej sa zapojilo viac ako 150 hráčov.

Dovedna sa v Leviciach predstaví 44 hokejistov vrátane štyroch brankárov rozdelených do dvoch tímov po 22.

"Snažili sme sa vybrať to najskúsenejšie a najlepšie vzhľadom na to, ako chalanom vyšiel vstup do sezóny. Určite budú mať prednosť hráči z extraligy.

Nevolali sme ich na výcvikový tábor do Levíc. Je zrejmé, že kvalitu majú, no v súčasnosti nevieme, či ich kluby uvoľnia na univerziádu. Je to v riešení.

Nevolali sme ani hráčov zo zámoria. Vieme, že zopár kvalitných hokejistov, ktorí môžu štartovať na univerziáde, tam máme, budeme radi, ak budú môcť prísť.

Chalani, ktorí prídu do Levíc, by si to mali rozdať o miestenky vo vzájomných súbojoch v pondelok večer a v utorok ráno.

Z dvojdňového kempu nám vzíde nejaký predbežný zoznam, ktorý následne doplníme o potenciálne uvoľnených hráčov či už zo zámoria alebo z našej extraligy," vysvetlil Sýkora.