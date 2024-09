Tréner dvadsiatky absolvuje stáž u extraligistu, pôsobiť bude v role konzultanta

BRATISLAVA. Tréner slovenskej hokejovej reprezentácie do 20 rokov Ivan Feneš absolvuje od septembra do konca októbra stáž v extraligovom klube HK Dukla Trenčín.

Dvadsiatku čaká do štartu majstrovstiev sveta v kanadskej Ottawe už len jeden výcvikový tábor.

V novembri sa na Turnaji piatich krajín predstaví vo Fínsku a približne v polovici decembra odletí výprava do Kanady, kde by mala absolvovať záverečnú fázu prípravy so štyrmi prípravnými stretnutiami.

Juniorský šampionát štartuje 26. decembra, súpermi Slovákov v B-skupine budú Švédsko, Česko, Švajčiarsko a Kazachstan.