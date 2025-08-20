ONLINE: Anketa Hokejista roka 2025 dnes, LIVE

BRATISLAVA. Odborná verejnosť dnes večer na Bratislavskom hrade oznámi víťaza ankety Hokejista roka 2025.
Titul spred roka obhajuje útočník Montrealu Canadiens Juraj Slafkovský.
Spoločne sa dozvieme aj mená víťazov ďalších kategórií ako najlepší brankár, najlepší tréner, najlepší obranca, najlepší útočník, najlepší hráč do 20 rokov alebo hokejistku roka.
Kde sledovať anketu Hokejista roka 2025 v TV?
Odovzdávanie cien sledujte s nami naživo ako online prenos.
LIVE PRENOS: Anketa Hokejista roka 2025 (LIVE, streda, výsledok)
Vítam všetkých hokejových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu z galavečera Hokejista roka 2025, ktorý sa aj tento rok uskutoční na Bratislavskom hrade. Spoločne sa dozvieme mená víťazov jednotlivých kategórií – najlepší rozhodca, najlepší tréner, najlepší brankár, najlepší obranca, najlepší útočník, najlepší hráč do 20 rokov a hokejistku a hokejistu roka. Na záver spoznáme aj meno nového člena Siene slávy slovenského hokeja. Minuloročné víťazstvo v kategórii hokejista roka bude obhajovať Juraj Slafkovský. Podarí sa mu triumf obhájiť?
Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 20:15.