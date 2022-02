Kopili sme obrovské chyby, musíme to odčiniť, hovoril po debakli Döme

Obaja hráči (Viedenský a Zuzin) sú kvalitní, no my sme trénovali tak, aby sme sa pripravili na ich absenciu. Pochvalu si zaslúži aj brankár," vyzdvihol Oremus Adama Trenčana, ktorý príkladne zastúpil brankársku jednotku Adama Rahma.

Na strely bol síce zápas takmer vyrovnaný (podľa oficiálneho zápisu 33:34), no výrazne vyššiu efektivitu predviedli Zvolenčania.

"Spoločne s (asistentom) Andrejom Kmečom sme ho spoznali už vlani a myslím si, že je to hráč na medzinárodný hokej. Ešte nech sa jeden rok dobre rozohrá u nás a potom nech sa mu darí niekde vo svete," povedal kormidelník HKM Zvolen pre RTVS. Jedlička je po Zuzinovi druhý hráč Zvolena, ktorý strelil hetrik v prebiehajúcej sezóne.

Zvolenčania majú v neúplnej tabuľke už iba trojbodové manko na Slovan. Zvolenčania však odohrali o jeden zápas menej a Slovanu po základnej časti odpočítajú tri body za to, že v 1. kole (proti Trenčínu) nenasadil predpísaný počet mladých hráčov.

Najvyššia prehra od štvrťfinále

Slovanisti pricestovali do Zvolena bez olympionika Samuela Takáča a aj bez vo skvelej forme hrajúceho Marcela Haščáka. Zvolenčania potvrdili, že to na Slovan vedia aj v sezóne 2021/2022, keďže ich zdolali už v treťom vzájomnom zápase zo štyroch.

Prehra 1:7 bola pre Slovanistov najvyššia od play off 2021, keď vo štvrťfinále prehrali na ľade Nitry 2:8. Pre oba tímy to bol zápas po viac než dvojtýždňovej zápasovej prestávke.

"Mali sme ťažký začiatok. Nedávno sme sa trápili so zdravotnými problémami, ale to nie je výhovorka. Zápas nám jednoducho nevyšiel, bohužiaľ. Musíme si to rozobrať na videu.

Kopili sme obrovské chyby. Zvolen má kvalitné mužstvo a dnes vyhral zaslúžene. Verím, že do ďalšieho zápasu už budú všetci hráči zdraví a odčiníme tento výsledok," povedal tréner Slovana Róbert Döme.