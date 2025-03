VIDEO: Tréner Zvolena hromžil v priamom prenose: Keď už toto rozhodcovia nevidia...

Oveľa spokojnejší bol po víťaznom stretnutí tréner domácich Peter Mikula. „Čo sme si určili, to sme splnili. V druhej tretine sme sa stiahli do defenzívny, ale boli sme efektívni. Slovan musel tlačiť a tým nám otvoril dvierka,” zhodnotil v prenose na televízii JOJ Šport.

„Zajtra musíme vrátiť sériu späť do Bratislavy. Každý sme sa s tým už stretli, bude to zápas o všetko,” zhodnotil Surový.

„Prečo Fairbrother nedohral zápas? Prečo sme hrali oslabenie o dvoch hráčov? Dajte si odpoveď. Mal by som sa sťažovať? Nebudem sa. Musím to tak zobrať,” hovoril s tým, že narážal na výkony rozhodcov.

„To bol faul na hlavu. Keď už toto rozhodcovia nevidia...” zamyslel sa kouč „rytietov”.

V komentári k výkonom rozhodcov pokračoval: „Poviem niečo veľké, možno pre niekoho hlúpe.

Keby niekto videl to, čo som zažil v Bratislave, alebo aj dnes, a odohralo by sa to vo finále Turnaja štyroch krajín medzi USA a Kanadou, po piatich minútach by tam nemal kto hrať.

Hrá sa play-off, niektoré veci sa musia nechať, ak to, samozrejme, hráči ustoja. Niekto si môže myslieť, aj po tlačovke v Bratislave, že plačem. Nie.

Ale keď vidím pichnutie alebo úder do hlavy a jedna strana sa posúdi tak a druhá naopak, je to na zamyslenie,” uviedol pre JOJ Šport.