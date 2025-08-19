Slovák opäť mení pôsobisko. Po šiestich rokoch opúšťa extraligu a smeruje nižšie

Marek Slovák.
Marek Slovák. (Autor: Sportnet/Martin Klučka)
TASR|19. aug 2025 o 17:49
ShareTweet0

Slovák je jeden z piatich hráčov, ktorí odohrali v slovenskej extralige viac než tisíc zápasov.

LEVICE. Slovenský hokejový útočník Marek Slovák sa dohodol na spolupráci s klubom HK TAM Levice, ktorý pôsobí v druhej najvyššej slovenskej súťaži.

Pre dvojnásobného majstra Slovenska ide o návrat do Slovenskej hokejovej ligy po šiestich rokoch, v ročníku 2019/2020 v nej hral za Bratislava Capitals.

Levický klub informoval o angažovaní 36-ročného centra na sociálnych sieťach. Slovák je jeden z piatich hráčov, ktorí odohrali v slovenskej extralige viac než tisíc zápasov.

Tisícku pokoril v závere uplynulej sezóny 2024/2025, ktorú dohral v drese Slovana Bratislava.

V najvyššej slovenskej súťaži hral najmä za materský klub HK Nitra, ale aj za Košice, Zvolen, Žilinu, Banskú Bystricu a Nové Zámky.

V 1011 zápasoch dosiahol bilanciu 247 gólov a 396 asistencií. V roku 2016 pomohol Nitre k historickému titulu, zo zisku Pohára Vladimíra Dzurillu sa tešil aj v roku 2023 v drese HC Košice.

Slovenská hokejová liga

    Marek Slovák.
    Marek Slovák.
    Slovák opäť mení pôsobisko. Po šiestich rokoch opúšťa extraligu a smeruje nižšie
    dnes 17:49
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Hokej»Slovensko»Slovenská hokejová liga»Slovák opäť mení pôsobisko. Po šiestich rokoch opúšťa extraligu a smeruje nižšie