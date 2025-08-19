Slovák opäť mení pôsobisko. Po šiestich rokoch opúšťa extraligu a smeruje nižšie

LEVICE. Slovenský hokejový útočník Marek Slovák sa dohodol na spolupráci s klubom HK TAM Levice, ktorý pôsobí v druhej najvyššej slovenskej súťaži.
Pre dvojnásobného majstra Slovenska ide o návrat do Slovenskej hokejovej ligy po šiestich rokoch, v ročníku 2019/2020 v nej hral za Bratislava Capitals.
Levický klub informoval o angažovaní 36-ročného centra na sociálnych sieťach. Slovák je jeden z piatich hráčov, ktorí odohrali v slovenskej extralige viac než tisíc zápasov.
Tisícku pokoril v závere uplynulej sezóny 2024/2025, ktorú dohral v drese Slovana Bratislava.
V najvyššej slovenskej súťaži hral najmä za materský klub HK Nitra, ale aj za Košice, Zvolen, Žilinu, Banskú Bystricu a Nové Zámky.
V 1011 zápasoch dosiahol bilanciu 247 gólov a 396 asistencií. V roku 2016 pomohol Nitre k historickému titulu, zo zisku Pohára Vladimíra Dzurillu sa tešil aj v roku 2023 v drese HC Košice.