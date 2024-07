Spišiaci odštartovali prípravu. Chceme ďalšiu úspešnú sezónu, hovorí nový tréner

"Podarilo sa nám opäť udržať pokope celé slovenské jadro. Myslím si, že je to naša veľká výhoda. Došlo k výmene zahraničných hráčov, čo je prirodzené v kontexte toho, že chceme, aby sa u nás presadili a následne odišli za lepšími podmienkami do zahraničia.

Že sa to darí, nám otvára cestu k menám, ktoré by inak do Spišskej Novej Vsi neprišli. Hráči, ktorí nás uprednostnili pred inými klubmi zo Slovenska, alebo inej ligy, to urobili najmä z tohto dôvodu.

Vidia, že táto cesta funguje pre nich a zároveň aj pre náš klub,“ uviedol generálny manažér Richard Rapáč podľa oficiálnej stránky klubu.

Hlavný kouč O“Leary síce pochádza zo zámoria, no už pôsobil aj na stridačke nemeckého a švajčiarskych klubov. Uplynulé dve sezóne bol kormidelníkom francúzskeho Angers.

"Štýl vášho hokeja je trochu iný v porovnaní s ďalšími európskymi krajinami. Prvoradou úlohou bude sústrediť sa na našu hru. Myslím si, že som náročný tréner, pretože sa koncentrujem na detaily, mám na hráčov vysoké nároky, ale takisto aj sám na seba.

Vždy sa snažím byť pripravený na rôzne situácie, pracovať organizovane a veľa komunikovať. Očakávam od chlapcov, že budú naplno robiť svoju prácu,“ konštatoval 45-ročný Kanaďan.