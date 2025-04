Po prehre cítia sklamanie. Hujsa dúfa, že hokej v Skalici pôjde vyššie a vyššie

SKALICA. Hokejisti Skalice siahali na návrat do extraligy, no na favorizovaný Prešov nestačili. Tretíkrát v priebehu uplynulých deviatich rokov prehrali vo finálovej sérii druhej najvyššej súťaže, po ktorej uznali kvality súpera. Najskúsenejší zo Skaličanov Martin Hujsa sledoval posledný duel iba v civile a pre TASR priznal, že korčule na klinec ešte nevešia. Útočník, ktorý v septembri oslávi 46. narodeniny, je aj napriek vyššiemu hokejovému veku naďalej platná súčasť tímu.

V sezóne 2024/2025 odohral 42 zápasov, v ktorých nazbieral 34 kanadských bodov (13+21), no z finálových zápolení proti Prešovu ho vyradili zdravotné problémy. Po štvrtkovom zápase, v ktorom Skalica prehrala 2:4 a celkovo 1:4 na zápasy, netajil sklamanie.

„Je to smútok, sklamanie. Myslím si, že sme na nich mali. Každá finálová prehra bolí. V tejto sezóne sme bojovali o návrat do extraligy, žiaľ, nestalo sa. Prešov bol lepší,“ konštatoval „Hujer“ pre TASR. V tíme síce bol najstarší, no figurovali v ňom aj ďalší hráči s množstvom skúseností z najvyšších súťaží. Rastislav Špirko, Michal Novák, Karel Kubát, Petr Obdržálek či Václav Stupka patrili k lídrom tímu, ktorý sa po štvrtom mieste v základnej časti dostal až do priameho boja o postup do extraligy. Skaličania najskôr vyradili Humenné (4:1 na zápasy), následne si v sedemzápasovej sérii poradili aj s Dubnicou.

Prešov prešiel základnou časťou suverénne a vysoké ambície potvrdil aj v play off. Vo vyraďovačke prehral iba jediný zápas - tretí finálový na skalickom ľade. Podľa ďalšieho z mnohých skúsených skalických hráčov Michala Šáteka mohol byť finálový výsledok iný nebyť zbytočných chýb. VIDEO: Hráč Skalice M. Šátek hodnotí zápas

„Často sa nám stávalo, že sme sa dostali do zápasu, no vtedy sme spravili školácke chyby, ktorými sme Prešovu darovali góly. Keby nás prehrali a natrápili by sa na góly, tak by to bolo iné. Nechcem byť negatívny, no chcem sa na to pozrieť objektívne a myslím si, že sme Prešovu pomohli vlastnými chybami. Na druhej strane musím dať klobúk dolu pred naším mužstvom. Mali sme turbulentné obdobia, prešli sme si všeličím,“ uviedol Šátek pre TASR.