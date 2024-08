Poprad má za sebou náročné leto, kamzíci absolvovali prestavbu takmer celého kádra

Poprad sa v uplynulej sezóne po prvý raz stal víťazom základnej časti extraligy. Aj napriek tomu, že v play-off vypadol vo štvrťfinále s neskorším majstrom HK Nitra (2:4 na zápasy), záujem o viacerých popradských hokejistov bol enormný.

"Oslovil som hráčov z tímu, s ktorými sme chceli naďalej spolupracovať, ale nie všetky rokovania šli svižne tak, ako by som si predstavoval. Môžem sa už len dohadovať, čo všetko za tým bolo.

Počas tohto leta sme museli vybudovať káder nanovo, čo je v súčasnosti ťažké, lebo najkvalitnejších slovenských hráčov je na trhu málo. Tiež tým, že viacerým našim hráčom sa skončila zmluva, tak sa o nich bili iné kluby.

My si tiež musíme strážiť svoj rozpočet, teda sme sa nemohli zapojiť do tejto bitky. Dokázali by sme nejakých udržať, keby mali v zmluve opciu, ale tým, že ju nemali, nemal som čo uplatniť," pokračoval Koval, ktorý pred príchodom do Popradu pracoval na rovnakej pozícii v Banskej Bystrici.

Americký tréner Todd Bjorkstrand mal k dispozícii na začiatku prípravy 26 hráčov vrátane takmer všetkých nových posíl. Do kádra "kamzíkov" pribudlo v letnom období viacero slovenských hráčov i legionárov.