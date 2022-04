Vo finále už tečú nervy. Hráči zhodili rukavice, bil sa aj brankár

Nitrianski hokejisti odohrali úplne odlišný druhý domáci zápas vo finále Tipos extraligy. Domáci sa poučili z chýb a po víťazstve 4:1 vyrovnali stav série so Slovanom Bratislava na 2:2.

„Pri druhom góle som rozmýšľal, že nahrám do druhej vlny. Videl som, že slovanisti sa vracajú a vystrelil som. Nerátal som, že to bude na milimetre presne. Chvalabohu to tam padlo,“ vravel dvojgólový strelec Hrnka.

Súpera zlomil gól do šatne tridsať sekúnd pred druhou sirénou. „Rozhodol tretí gól, ktorý sme dostali po dlhom striedaní,“ podčiarkol tréner Slovana Bratislava Andrej Podkonický.

„Verili sme, že máme silu dať tri, štyri góly za tretinu. Gól do nitrianskej bránky prišiel neskoro a už sa so zápasom nedalo nič robiť,“ zhodnotil vývoj záverečnej tretiny Sersen.

Slovanisti znížili na rozdiel troch gólov štyri minúty pred koncom. Na prípadný obrat už bolo neskoro. Skórovať nedokázali ani pri hre bez brankára.

Windsorova lapačka zanechala stopy