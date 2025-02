Dobré správy pre New Jersey. Hischier už trénuje, čoskoro by mohol nastúpiť

NEW YORK. Švajčiarsky hokejový útočník Nico Hischier by sa do zostavy New Jersey mohol po zranení vrátiť sobotnom dueli NHL proti Dallasu.

Kapitán Devils vynechal uplynulých šesť stretnutí, ale v utorok sa už zapojil do tréningového procesu.

"Sledovať tie zápasy ma nebavilo. Každý chce hrať a pomáhať tímu na ľade. Už sa cítim dobre," povedal 26-ročný útočník pre zámorské médiá. Zranil sa ešte 25. januára v dueli proti Montrealu.