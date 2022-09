Mal platiť, nebola tam vysoká hokejka, vraví Podkonický o neuznanom góle

Zverenci trénera Andreja Podkonického na domácom ľade prehrávali v súboji C-skupiny už 0:4, no podarilo sa im skorigovať na rozdiel dvoch gólov zásluhou zásahov Samuela Takáča a Williama Rapuzziho. Posledné slovo však mali Fíni a poistili si zisk troch bodov.

BRATISLAVA. Hráčom Slovana Bratislava nevyšiel vstup do tohtosezónnej edície hokejovej Ligy majstrov.

"Začali sme dobre, prvý gól bol pre nás veľmi dôležitý. Vedeli sme, že domácich budú vpred hnať fanúšikovia. Ak by skórovali, dostali by sa na koňa.

"Mali sme pred sebou veľmi ťažkého súpera, kvalitného. Ukázal dnes svoju silu. Prvá tretina bola vyrovnaná, no my sme si veľa šancí nevytvorili. Súper bol silný na puku v našom pásme, tam sme mali problém počas celého duelu," zhodnotil štvrtkové vystúpenie Podkonický.

Domáceho kormidelníka Podkonického prehra nepotešila, no uvedomoval si, že jeho zverenci hrali proti neúspešnému finalistovi LM z minulej sezóny.

Dva góly Slovana prišli v úvode tretej tretiny, pričom puk sa domácim podarilo dopraviť do bránky súpera aj tretíkrát, no arbitri tento presný zásah neuznali.

"Myslím si, že za stavu 2:4 mal gól platiť, nebola to vysoká hokejka. Možno by to bolo inak, prišla presilovka a dostali sme piaty gól," poznamenal Podkonický.

Už v sobotu 3. septembra absolvuje Slovan ďalší domáci duel Ligy majstrov, hostiť bude nemecký tím Red Bull Mníchov.

Ten vo štvrtok zvíťazil na ľade švajčiarskeho klubu Rapperswil-Jona Lakers 4:1. Počas nasledujúceho týždňa odohrajú "belasí" súboje vo Fínsku (8.9.) a Nemecku (10.9.).

Skupinovú časť uzavrú Bratislavčania v októbri duelmi proti švajčiarskemu súperovi (5.10. doma, 11.10. vonku).