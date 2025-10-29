Zarobí viac než dvojnásobok. Obranca Dallasu podpísal životnú zmluvu

Thomas Harley
Thomas Harley (Autor: TASR/AP)
TASR|29. okt 2025 o 07:52
V roku 2019 bol draftovaný v prvom kole.

DALLAS. Kanadský hokejový obranca Thomas Harley podpísal nový osemročný kontrakt s Dallasom Stars v celkovej hodnote 84,7 miliónov dolárov. Za jednu sezónu tak zarobí 10,587 miliónov.

Dvadsaťštyriročný bek je v poslednom roku doterajšej zmluvy na štyri milióny za sezónu. Nová vojde v platnosť od budúceho ročníka.

„Je úľava, že to už mám za sebou a že viem, že tu budem ďalších deväť rokov,“ povedal pre oficiálnu stránku.

Harley nazbieral v desiatich dueloch prebiehajúcej sezóny osem bodov (1+7). Dallas si ho vybral z 18. miesta draftu v roku 2019.

V 207 dueloch základnej časti nazbieral 111 bodov (33+78), v 57 stretnutiach play off pridal päť gólov a 22 asistencií.

