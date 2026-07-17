Druhá hokejová liga zachováva formát súťaže. V baráži zabojujú dva najlepšie tímy

S rovnakým hracím formátom aj menoslovom účastníkov ako v minulej sezóne odštartuje 16. septembra nový ročník TIPOS Slovenskej hokejovej ligy.
Dvanásť klubov v ňom bude bojovať o dve miestenky do baráže o postup do najvyššej súťaže.
Základná časť bude mať 44 kôl a odohrá sa systém každý s každým dvakrát doma a dvakrát vonku. Okrem tejto porcie duelov absolvujú tímy aj dva súboje s Projektom SR 18 (raz doma a raz vonku).
Dlhodobá súťaž vyvrcholí 19. februára, následne príde na rad kvalifikácia o postup do play off. V nej sa predstavia tímy na 7. až 10. mieste, ktoré zabojujú v sérii hranej na dve víťazstvá o postup do štvrťfinále.
V ňom sa bude hrať na tri víťazné duely a v semifinále na štyri víťazné stretnutia. Dvaja úspešní semifinalisti postúpia do baráže o Tipsport ligu, kde sa stretnú s tímami, ktoré skončili po základnej časti najvyššej súťaže na 11. a 12. mieste.
Baráž sa začne 26. marca. Kluby na prvých dvoch miestach po skončení baráže si zabezpečia miestenku do Tipsport ligy, ďalšie dva tímy poputujú do TIPOS SHL. Informoval portál hockeyslovakia.sk.
Tipos SHL 2026/2027 - program 1. kola
HK Skalica - HK Gladiators Trnava
HC BIT markets TEBS Bratislava - HK TAM Levice
HC Nové Zámky - HC Mušla Topoľčany
HC 19 Humenné - HK Detva
HK Žiar nad Hronom - HK ´95 Považská Bystrica
Rytieri Martin - HK Spartak Dubnica