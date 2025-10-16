Cez pandémiu hrával za Levice. Mladý obranca mieri k víťazovi Stanley Cupu

SUNRISE. Klub zámorskej hokejovej NHL Florida Panthers získal do svojich služieb kanadského obrancu Donovana Sebranga.
Dvojnásobný obhajca Stanleyho pohára si ho stiahol z waiver listiny, na ktorú ho zaradil jeho predchádzajúci zamestnávateľ Ottawa Senators.
Dvadsaťtriročného beka, ktorý v roku 2020 odohral päť zápasov s bilanciou 1+2 za HK Levice, si vybralo v rovnakom roku zo 63. miesta draftu Detroit.
Debut v NHL však zaznamenal až v sezóne 2024/25 za Ottawu, za ktorú nastúpil na dva duely a ďalšie dva odohral v prebiehajúcom ročníku.
V AHL nastúpil na 227 duelov, strelil 15 gólov a pridal 33 asistencií.
