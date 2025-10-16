Cez pandémiu hrával za Levice. Mladý obranca mieri k víťazovi Stanley Cupu

Donovan Sebrango
Donovan Sebrango (Autor: X/NHL)
TASR|16. okt 2025 o 12:31
Ottawa ho umiestnila na waiver listinu.

SUNRISE. Klub zámorskej hokejovej NHL Florida Panthers získal do svojich služieb kanadského obrancu Donovana Sebranga.

Dvojnásobný obhajca Stanleyho pohára si ho stiahol z waiver listiny, na ktorú ho zaradil jeho predchádzajúci zamestnávateľ Ottawa Senators.

Dvadsaťtriročného beka, ktorý v roku 2020 odohral päť zápasov s bilanciou 1+2 za HK Levice, si vybralo v rovnakom roku zo 63. miesta draftu Detroit.

Debut v NHL však zaznamenal až v sezóne 2024/25 za Ottawu, za ktorú nastúpil na dva duely a ďalšie dva odohral v prebiehajúcom ročníku.

V AHL nastúpil na 227 duelov, strelil 15 gólov a pridal 33 asistencií.

