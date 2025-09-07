Z Nitry si odskočil do Dánska. Lotyšský útočník napokon zakotvil u nováčika

TASR|7. sep 2025 o 19:29
Vo farbách HK Nitra doteraz odohral v slovenskej extralige celkovo 82 stretnutí.

PREŠOV. Do kádra nováčika Tipsport ligy HC Prešov pribudol 28-ročný lotyšský útočník Filips Buncis.

Do najvyššej slovenskej súťaže sa vráti po dvoch rokoch, v sezóne 2022/2023 si obliekal dres HK Nitra. Prešovský klub informoval o novej akvizícii na sociálnych sieťach.

Buncis odohral uplynulú sezónu 2024/2025 v drese dánskeho tímu Odense. V 64 zápasoch najvyššej dánskej súťaže nazbieral 47 kanadských bodov za 20 gólov a 27 asistencií.

Vo farbách HK Nitra doteraz odohral v slovenskej extralige celkovo 82 stretnutí so ziskom 41 kanadských bodov (19+22).

Vedenie HC Prešov napokon nepočíta s ruským obrancom Michailom Sidorovom. Po príchode Buncisa je v kádri päť legionárov (všetci útočníci), pričom do zápasu môžu zasiahnuť maximálne šiesti.

