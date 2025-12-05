Spišiaci siahli po známom brankárovi Liptákov. V minulosti už v klube pôsobil

Matej Paulovič (Nitra) a Filip Surák (Liptovský Mikuláš).
Matej Paulovič (Nitra) a Filip Surák (Liptovský Mikuláš). (Autor: TASR)
TASR|5. dec 2025 o 12:28
ShareTweet0

Spišiaci jeho angažovaním reagujú na zranenie Štefana Valluša.

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Slovenský hokejový brankár Filip Surák bude pokračovať v kariére v tíme HK Spišská Nová Ves. V minulosti už pritom v klube pôsobil.

Dvadsaťdeväťročný Surák v úvode novembra ukončil pôsobenie v Liptovskom Mikuláši, za ktorý odchytal deväť stretnutí s priemerom 3,47 gólu na zápas.

Spišiaci jeho angažovaním reagujú na zranenie Štefana Valluša, ktoré je vážnejšie, ako sa predpokladalo.

„Všetci v klube prajeme Števkovi veľa síl a veríme, že ho ešte v prebiehajúcej sezóne na ľade uvidíme. Momentálne je však najdôležitejšie jeho zdravie.

V našom drese vítame odchovanca, brankára, ktorý hájil dres s rysom na hrudi niekoľko sezón pred svojím prestupom do Liptovského Mikuláša,“ zverejnil účastník Tipsport ligy na svojom facebooku.

Tabuľka Tipsport ligy

Tipsport liga

Matej Paulovič (Nitra) a Filip Surák (Liptovský Mikuláš).
Matej Paulovič (Nitra) a Filip Surák (Liptovský Mikuláš).
Spišiaci siahli po známom brankárovi Liptákov. V minulosti už v klube pôsobil
dnes 12:28
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»Slovensko»Tipsport liga»Spišiaci siahli po známom brankárovi Liptákov. V minulosti už v klube pôsobil