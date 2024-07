Špekulácie o Mešárovom trejde sú vymyslené. Kačicu kanadského bulváru rozšírili Slováci

Dokonca spomenuli aj konkrétnu podobu trejdu. Mešár by mal putovať do Winnipegu spolu s draftovou voľbou a niektorým obrancom-mladíkom za Rutgera McGroartyho. Ďalej spomenuli, že mal slovenský forvard rebelovať proti generálnemu manažérovi Habs Kentovi Hughesovi, keď neprišiel na rozvojový kemp.

MONTREAL. Filip Mešár sa dostal do nemilosti Montrealu Canadiens. Sťažoval sa na spoluhráčov v juniorke a idú ho vymeniť.

"Ukázalo sa, že slovenský preklad bol prevzatý z webovej stránky, ktorá neustále vytvára nepravdivé fámy o Canadiens a nikdy sa neobťažuje poskytnúť dôkazy o ich pravdivosti," píše o pôvodcovi informácie novinár Marc Dumont z Montreal Hockey Now.

"Nedôveryhodná webová stránka so sídlom v Kanade vytvorila fámy vo francúzštine, ktoré médiá ignorovali, až kým prišla európska webová stránka so zjavnou neznalosťou pri preklade „článku“ do slovenčiny, čo viedlo k tomu, že sa tejto fáme dostalo pozornosti na X, a tak začala cirkulovať táto absolútna kačica," vysvetlil.

Sám Filip Mešár poskytol rozhovor Denníku Šport. Aj on v ňom odmietol, že by boli tieto špekulácie pravdivé.

"Vôbec neviem, odkiaľ sa dostali von informácie o Winnipegu a ani kto to písal. V ten istý deň ako sa o tom písalo, som si vybavoval letenky do Montrealu. Nikto mi z klubu nevravel o trejde.

Samozrejme, stať sa to môže vždy, NHL je v prvom rade biznis, ale podobné informácie nemám. Zaujímavé ale je, že v kanadských médiách sa nič nespomína a na Slovensku vieme o výmene," povedal.