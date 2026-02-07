VIDEO: Mešár odohral vydarený zápas, na farme Montrealu si vylepšil osobné maximum

Filip Mešár
Filip Mešár (Autor: X/Rocket de Laval)
Po 46 zápasoch má na konte 19 bodov.

Slovenský hokejista Filip Mešár bodoval v druhom stretnutí za sebou v nižšej zámorskej súťaže AHL.

Dvadsaťdvaročný útočník prispel dvoma asistenciami k víťazstvu Lavalu Rocket nad Clevelandom Monsters 5:4 po predĺžení.

Mešár odohral 46 zápasov, v ktorých nazbieral na svoje konto 19 bodov (6+13), čím vytvoril svoje osobné maximum na farme Montrealu Canadiens.

Laval triumfoval vo štvrtom vystúpení v sérii, je na čele Severnej divízie a tretiemu Clevelandu ukončil šnúru šiestich víťazstiev po sebe. Mešár sa podieľal na prvých dvoch presných zásahoch svojho tímu.

Vo vlaňajšej sezóne nazbieral 18 bodov (4+14) v 42 dueloch základnej časti.

VIDEO: Zostrih zápasu Cleveland - Laval

Tabuľky AHL

Západná konferencia:

Východná konferencia:

