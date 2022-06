Mešár k Černákovi? Je najsilnejší v bench presse, cíti záujem Tampy Bay

Ovládol jednu z disciplín. Išlo o testovanie v tlakoch na lavičke so záťažou rovnajúcou sa 50 % vlastnej hmotnosti. Týmto spôsobom bola testovaná sila hráčov, ktorých úlohou bolo čo najvýbušnejšie zdvihnúť spomínanú záťaž.

NEW YORK. Hokejový útočník Filip Mešár zažíva vydarený NHL Draft Combine. Na testovaniach mladých hráčov pripravujúcich sa na draft sa pravidelne umiestňoval v nadpriemere.

Mešár na testovaní hráčov absolvoval až 27 pohovorov. Najdlhší mal podľa jeho slov so zástupcami Buffala Sabres. Stretol sa aj s Torontom Maple Leafs, no ako uviedol na tlačovej konferencii , najväčší záujem cítil od Arizony a Tampy Bay.

Práve Bolts by mohli byť jeho potenciálnou destináciou. Vzhľadom na dlhý pobyt v play off budú voliť až na konci prvého kola. Podľa odhadov by mal byť Mešár vybratý práve na pomedzi prvého a druhého kola.

Posledným Slovákom, ktorého Tampa Bay Lightning draftovali, bol Max Čajkovič v treťom kole draftu 2019.