Vráti sa hokejová extraliga do Prešova? Črtá sa dohoda s majstrom

KOŠICE, PREŠOV. Po dlhých 22 rokoch by sa do Prešova mohla vrátiť najvyššia hokejová súťaž. V treťom najväčšom slovenskom meste sa hrala naposledy v sezóne 1998/99. Prešovskí hokejisti v nej obsadili 11. miesto a vypadli do 1. ligy. V nej pôsobili až do sezóny 2018/19, po ktorej mal klub zostúpiť do 2. ligy. Do nej sa však prešovskí hokejisti neprihlásili. Seniorský hokej v meste zanikol a ostala len mládež fungujúca pod hlavičkou Prešov Penguins. Zdá sa, že Prešovu teraz svitla nádej na návrat medzi hokejovú elitu.

Majú sa stretnúť vo februári Prešovský zimný štadión je po rozsiahlej rekonštrukcii. Mestskí poslanci navyše na poslednom zastupiteľstve schválili sumu 350-tisíc eur na dobudovanie zázemia, aby spĺňalo technické kritéria pre extraligové zápasy. Tie by chceli v Prešove hrať už v septembri, keď sa začne nová sezóna. Prešovský poslanec Lukáš Anderko o tom informoval denník Korzár. „Posledných niekoľko týždňov som pracoval na tom, aby sme doviedli investora a priniesli hokejovú extraligu A mužstva do Prešova. Máme potenciálneho partnera, s ktorým by sme sa vedeli stretnúť vo februári a uzatvoriť to,“ povedal Anderko. Prešovčania však potrebujú extraligovú licenciu, s ktorou by im mohla pomôcť Banská Bystrica. Trojnásobný slovenský majster má aktuálne problémy s meškajúcou rekonštrukciou svojho štadióna. Prezident banskobystrického klubu Juraj Koval pre Korzár pripustil, že jednou z možností je aj spolupráca s Prešovom. „Čakáme ako dopadne rekonštrukcia nášho štadióna. Nemáme v úmysle sa nikam sťahovať, ale všetko sa môže stať. Napríklad, že ju nedokončia alebo sa prestane pracovať, a potom by to mohla byť jedna z alternatív,“ uviedol Koval.

Prešovskí fanúšikovia čakajú na extraligu vyše dve desaťročia. (Zdroj: HC Prešov)

Büdi: Klub musí preukázať, že má čistý štít Riaditeľka Asociácie profesionálnych hokejových klubov (APHK) Aneta Büdi nemá vedomosť o tom, žeby sa Prešov snažil o získanie extraligovej licencie. „Nič také zatiaľ neevidujem. Viem o tom, že štadión v Prešove je po rekonštrukcii a doťahujú sa detaily, aby sa tam v budúcnosti extraliga hrať mohla. Ak by sa v meste hrala aj akákoľvek iná seniorská súťaž, bola by to výborná správa pre celý región,“ povedala pre Sportnet Aneta Büdi. Klub, ktorý chce získať licenciu a hrať najvyššiu súťaž, musí splniť základné podmienky zakotvené v pravidlách Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH). „Klub nesmie mať žiadne podlžnosti a musí mať vyplatené všetky záväzky voči hráčom. Zjednodušene povedané musí byť schopný preukázať sa, že má čistý štít,“ uviedla Büdi. Za bežných okolností by si musel klub vybojovať postup do extraligy zaužívaným spôsobom.