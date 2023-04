Potvrdili sa čierne predpovede, Černák nezasiahne do druhého zápasu play-off

TAMPA BAY. Slovenský hokejový obranca Erik Černák nezasiahne do druhého zápasu série prvého kola play-off medzi Tampou Bay Lightning a Torontom Maple Leafs. Potvrdil to hlavný tréner "bleskov" Jon Cooper.

Dvadsaťpäťročný rodák z Košíc opustil prvý duel v noci z utorka na stredu po faule od Michaela Buntinga. V druhej tretine ho zasiahol do oblasti hlavy a bol vylúčený do konca zápasu. Lightning vyhrali 7:3.

Bunting by mal byť suspendovaný, čaká ho rozhovor s disciplinárnou komisiou.

Černák patrí už v tomto mladom veku k historicky najskúsenejším Slovákom v rámci vyraďovacích bojov. Viac duelov v play-off ako on (74) odohralo len deväť Slovákov. V prípade návratu a ďalšieho úspešného ťaženia Tampy Bay do finále by mohol preniknúť do prvej päťky pred Pavla Demitru.