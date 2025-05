Černák dohrával sezónu so zranením kolena: Verili sme, že to otočíme

Tampa Bay tretí rok za sebou skončila už v prvom kole play-off, sériu s Floridou prehrala 1:4 na zápasy. Viacero hráčov, vrátane Černáka, hralo so zdravotnými problémami.

NEW YORK. Slovenský hokejista Erik Černák z Tampy Bay Lightning dohrával sériu 1. kola play-off zámorskej NHL s Floridou Panthers so zranením kolena.

„Je to ťažké, ale som na chlapcov hrdý za to, ako bojovali. Celý čas sme v sérii ťahali za kratší koniec, ale nikto sa nevzdával a ďalej sme makali. Samozrejme, že sme nesplnili cieľ, za ktorým sme si celý rok išli, takže nabudúce musíme byť lepší,“ uviedol Černák pre slovenskú verziu oficiálnej webstránky NHL.

Dvadsaťsedemročný obranca dvakrát zdvihol nad hlavu Stanleyho pohár, teraz bol pri tom, ako jeho tím neuspel proti „panterom“.

„Nikdy nechcete skončiť už v prvom kole a túžite sa dostať čo najďalej. Mohlo to dopadnúť akokoľvek, mali sme aj niekoľko nešťastných odrazov. Keby sme na Floride vyrovnali, tak to mohlo byť inak. Nezvládli sme to a nabudúce chceme byť lepší,“ zhodnotil Černák sériu prvého kola play-off.

Reprezentant Slovenska odohral v sezóne 2024/2025 celkovo 81 zápasov s bilanciou štyroch gólov a 18 asistencií.

„Máme skvelý tím, ktorý tvrdo pracuje na ľade aj mimo neho. Verili sme, že sériu s Floridou otočíme, ale bohužiaľ sa nám to nepodarilo. Máme však supersilné mužstvo a dúfam, že v ňom v budúcej sezóne nenastanú veľké zmeny,“ dodal Černák.

Jeho zranenie znamená, že napokon neposilní káder Slovenska na blížiacom sa svetovom šampionáte.