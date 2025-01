Florida chce byť opatrná. Zranený Ekblad vynechá trip na východnom pobreží

SUNRISE. Kanadský hokejista Aaron Ekblad vynechá pre nešpecifikované zranenie minimálne dva zápasy Floridy Panthers v NHL.

Dvadsaťosemročný obranca nebude cestovať s tímom do Philadelphie a New Jersey. Podľa trénera Paula Mauricea to nevyzerá na dlhodobú absenciu, ale nechcú riskovať.

Ekblad nehral za Panthers v sobotňajšom zápase s Bostonom Bruins (3:4 pp).

Najlepšie platený bek úradujúceho obhajcu Stanleyho pohára sa pravdepodobne zranil ešte 3. januára v stretnutí s Pittsburghom, keď zblokoval na konci prvej tretiny strelu Rickarda Rakella. Potom vynechal duel na ľade Colorada Avalanche, ale proti Utahu odohral 24 minút.