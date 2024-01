Na MS U20 rivali, teraz spoluhráči. K Mešárovi prichádza líder českého tímu

KITCHENER. Obdobie po majstrovstvách sveta do 20 rokov zvyčajne praje prestupom juniorov.

Niektorí sú vymieňaní priamo v rámci juniorských súťaží. Ďalší sa posúvajú o level vyššie do mužských líg. Iní smerujú z Európy do Severnej Ameriky. Súvisí to s uzávierkou prestupov v CHL.

Sťahovanie momentálne zažíva aj jeden z najperspektívnejších českých hokejových talentov. Eduard Šalé bol vymenený z Barrie Colts do Kitcheneru Rangers.

Našťastie preňho je veľa klubov z Ontario Hockey League v podstate na kope. Cesta autom medzi týmito mestami trvá asi hodinu a pol.