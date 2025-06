VIDEO: Druhý zápas, druhé predĺženie. Hrdinom Floridy sa stal nestarnúci Marchand

NHL - finále play-off - 2. zápas

EDMONTON. Hokejisti Floridy Panthers vyrovnali stav finálovej série play off NHL na 1:1.

Bolo to prvýkrát od roku 2014, čo sa v úvodných dvoch finálových zápasoch muselo predlžovať.

V 12. minúte hostia potrestali chybu Edmontonu v rozohrávke a po efektnej kombinácii zakončil obranca Seth Jones do odkrytej bránky - 2:2.

O dve minúty už Oilers viedli, počas hry štyroch proti štyrom síce útočník hostí Aleksander Barkov zblokoval prvú strelu Evana Boucharda, no jeho opätovný pokus už skončil v bránke - 2:1.

Vylúčenie domáceho útočníka Evandera Kanea potrestal najlepší strelec play off Sam Bennett, keď spomedzi kruhov strelil už svoj 13. gól vo vyraďovačke - 0:1.

Domáci mohli následne získať späť tesný náskok v presilovke, no v nej Anton Lundell vysunul Brada Marchanda, ktorý po úniku poslal Floridu do vedenia - 3:4.

V predĺžení mali oba tímy viacero možností rozhodnúť o triumfe. Bližšie ku gólu bol Edmonton, no hostí podržal Bobrovskij.

Počas nej hrali domáci so šiestimi korčuliarmi a Corey Perry v čase 59:42 gólom z dorážky poslal duel do predĺženia.

Tento stav vydržal až do poslednej minúty riadneho hracieho času.

„V každom zápase, večer čo večer, nám dáva šancu zvíťaziť. Aj dnes mal veľké zákroky v dôležitých momentoch. Nepovažujeme to za niečo samozrejmé,“ konštatoval útočník Floridy Evan Rodrigues o Bobrovskom.

V 89. minúte si Lundell a Marchand zopakovali spoluprácu z 33. minúty, Kanaďan sa dostal za obranu Oilers a dostal puk za Skinnera - 4:5.

„Ak mám povedať pravdu, tak ani neviem, ako sa ten puk dostal do bránky. Bol to šťastný odraz, ale berieme to," poznamenal Marchand pre nhl.com.

Oilers si po víťazstve v prvom zápase (4:3 pp) verili aj v druhom, no napokon prehrali prvýkrát po piatich zápasoch.

„Keď vyhráte prvý zápas a nezopakujete to v druhom, tak ste sklamaní, že ste nezvíťazili.

Ideme k súperovi za vyrovnaného stavu. Myslím si, že sa cítime pohodlne, keď hráme vonku," konštatoval tréner Edmontonu Kris Knoblauch.