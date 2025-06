Gretzky bol ako jasnovidec. Prvý zápas finále rozhodla kritická chyba českého útočníka

Puk mal na hokejke český útočník Floridy Tomáš Nosek, ktorý ho však z obranného pásma vyhodil rovno na tribúnu. Keď smeroval na trestnú lavicu, domáci obranca Jake Walman sa mu smial do očí. Akoby predpokladal, čo bude nasledovať.

Presilovka Edmontonu je smrtiaca, v každej tretej prichádza radosť z gólu. Kým Florida prvé tri oslabenia ubránila, to štvrté už nie.

Na úvodný zásah stretnutia sa nečakalo dlho. Kým vo vlaňajšom finále, ktorý mal rovnakých aktérov, Draisaitl neskóroval ani raz, teraz otvoril skóre už po 66 sekundách hry. Bol to šiesty najrýchlejší gól prvých finálových zápasov.

Návod na to, ako prelomiť pozornú obranu Floridy aj tretíkrát, poskytol počas druhej prestávky Wayne Gretzky. V štúdiu televízie TNT poslal na diaľku odkaz McDavidovi. „Potrebuje získať puk, korčuľovať okolo bránky a hľadať prihrávku," hovoril.

„Keď dostávate takéto prihrávky od takého svetového hráča, mali by mu započítať polovicu toho gólu. Zahral to neuveriteľne. Je to svetová trieda, neviem ho dostatočne opísať,“ hovoril Ekholm o kapitánovi.

Moderátori televízie boli z „predpovede" Gretzkého unesení a ho nazvali „Gretztradamus", čím vtipne odkazovali na francúzskeho astrológa Nostradamusa, ktorého v 16. storočí označovali za jasnovidca a proroka.