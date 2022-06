Zažiaril päťbodový obranca. Colorado po prestrelke postúpilo do finále

NHL - finále Západnej konferencie, 4. zápas

V doterajšom priebehu play off vyhrali 12 stretnutí a prehrali iba dve. Posledný zápas série proti Edmontonu rozhodli v predĺžení.

EDMONTON. Colorado Avalanche postúpili po dlhých 21 rokoch do finále play off NHL. Nad Edmontonom Oilers zvíťazili v konferenčnom finále 4:0 na zápasy.

Na ďalší gól sa čakalo do 28. minúty, keď vyrovnal Hyman. V 37. minúte skóroval Nugent-Hopkins a zásah na 3:1 pre "olejárov" prišiel v 39. minúte z hokejky McDavida.

V tretej časti hry najprv v 41. minúte znížil Toews, no Oilers šli zásluhou Hymana v 44. minúte späť do dvojgólového vedenia. V 49. minúte skóroval kapitán Landeskog a v 54. minúte sa presadil MacKinnon a vyrovnal na 4:4. Už o minútu neskôr jeho spoluhráč Rantanen strelil gól na 5:4, ale domáci sa nevzdali a Kassian poslal duel do predĺženia.

To netrvalo dlho. Len 79 sekúnd po prvom buly v extra čase si puk pred brankárom Smithom našiel Artturi Lehkonen a bez väčších problémov ho prekonal. Ako vlani, keď hral za Montreal, aj tentoraz poslal svoje mužstvo v predĺžení do finále Stanley Cupu.