Colorado je krôčik od finále. Prišlo však o dôležitého útočníka

NHL - finále Západnej konferencie, 3. zápas

V 48. minúte vyrovnal McLeod, keď vsietil posledný gól "olejárov" v stretnutí. V 53. minúte strelil víťazný gól J. T. Compher a pol minúty pred koncom pridal gólovú poistku strelou do prázdnej bránky Mikko Rantanen.

EDMONTON. Colorado Avalanche pokračujú v suverénnej jazde naprieč play off. Vyhrali aj tretí zápas v konferenčnom finále, Edmonton na jeho ľade zdolali 4:2.

"Je mimo a ostane to tak po zvyšok série, ak nie dlhšie. Hit je najnebezpečnejší spôsob hry, Evander mu narazil hlavu o mantinel z 2,5 metrovej vzdialenosti.

"Chcel som doňho len naraziť, naozaj. Bohužiaľ išiel do mantinelu a zranil si ruky, bola to smola," uviedol k incidentu Kane.

McDavid sa stal šiestym hráčom v histórii Edmontonu Oilers, ktorý v jednom play off nazbieral 30 bodov. Potreboval na to 15 stretnutí a rýchlejšie v histórii NHL to zvládli len Wayne Gretzky, Mario Lemieux a Mark Messier.

Colorado sa stalo šiestym tímom v histórii NHL, ktorý má dvoch brankárov s aspoň piatimi výhrami počas vyraďovacích bojov. Čech Pavel Francouz dokonca vyhral už päť duelov, v ktorých nastúpil, po sebe.