Stávka na talent. Útočník Utahu podpísal 57-miliónový kontrakt po 78 zápasoch

SALT LAKE CITY. Má 21 rokov a do NHL vstúpil v roku 2022. Za krátky čas však presvedčil predstaviteľov Utahu, že by si ho mali udržať, čo to stojí.

Dylan Guenther podpísal s najmladšou organizáciou NHL najdlhší možný kontrakt. Začne platiť v sezóne 2025/26 a potrvá do leta 2033.

Počas jeho trvania si zarobí 57,14 mil. dolárov. Ročne v priemere zinkasuje 7,14 mil. dolárov, pričom jeho maximálny plat bude 9 miliónov v treťom a štvrtom roku.