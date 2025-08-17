Na farme hral so Sýkorom. Rangers si poistili brankára, ktorý bol aj na MS

Dylan Garand.
Dylan Garand. (Autor: TASR/TT News Agency via AP)
TASR|17. aug 2025 o 18:01
ShareTweet0

Debut v profilige zatiaľ neabsolvoval.

NEW YORK. Klub zámorskej hokejovej NHL New York Rangers sa dohodol na predĺžení spolupráce s brankárom Dylanom Garandom.

Dvadsaťtriročný Kanaďan podpísal so súčasným zamestnávateľom novú ročnú zmluvu s doposiaľ nezverejnenými finančnými detailmi kontraktu.

Garand strávil uplynulé tri sezóny vo farmárskej AHL v Hartforde, kde hral so slovenským útočníkom Adamom Sýkorom.

Debut v profilige zatiaľ neabsolvoval. Klub si ho vybral v 4. kole draftu v roku 2020 z celkovej 103. pozície.

Na konte má zlato z juniorského šampionátu. Podpis novej zmluvy oznámili Rangers na svojom oficiálnom webe.

Garand bol aj súčasťou kanadského výberu na tohtoročných MS v Štokholme a Herningu. Do hry zasiahol v stretnutí A-skupiny proti Slovinsku a udržal si čisté konto (4:0).

NHL

Dylan Garand.
Dylan Garand.
Na farme hral so Sýkorom. Rangers si poistili brankára, ktorý bol aj na MS
dnes 18:01
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»NHL»Na farme hral so Sýkorom. Rangers si poistili brankára, ktorý bol aj na MS