VIDEO: Mladí Slováci zažiarili v kempoch NHL. Dvorský nepotreboval na gól ani štyri minúty

Dalibor Dvorský v drese St. Louis Blues.
Dalibor Dvorský v drese St. Louis Blues.
Bodovali aj Samuel Honzek a Juraj Pekarčík.

ST. LOUIS. Zámorský hokej sa po dlhej letnej prestávke vrátil späť k životu. Kluby NHL v týchto dňoch privítali mladých hokejistov, ktorí sa zúčastňujú predsezónnych kempov.

Okrem tréningových jednotiek čakajú na talenty aj turnaje nádejí, kde si porovnajú svoje schopnosti s rovesníkmi z iných klubov.

Hneď v prvý deň zaujali aj Slováci. Útočník St. Louis Dalibor Dvorský nastúpil do zápasu proti Minnesote s „áčkom" na drese.

Dôveru trénerov splatil veľmi rýchlo. Na prvý gól potreboval 19-ročný center necelé štyri minúty.

VIDEO: Gól Dalibora Dvorského

Neskôr v zápase sa spoločne s Jurajom Pekarčíkom podieľali asistenciami na ďalšom góle Blues. St. Louis nakoniec zvíťazilo nad Minnesotou 6:4.

Dvorský nastupoval v prvom útoku s Ottom Stenbergom a Justinom Carbonneauom. Pekarčík bol na krídle druhej formácie s Jakubom Štanclom a Aleksanterim Kaskimakim.

Gólovo sa na inom turnaji presadil aj Samuel Honzek. Útočník Calgary so šťastím dostal puk za chrbát brankára Edmontonu. Flames zdolali Oilers 6:5.

VIDEO: Gól Samuela Honzeka

Honzek, ktorý sa vlani cez kemp mladíkov dostal až do NHL, odohral podľa zámorských expertov skvelý zápas. „Miestami vyzeral ako muž medzi chlapcami," napísal na sociálnej sieti X novinár Wes Gilbertson.

Dvadsaťročný Trenčan nastúpil na ľavom krídle formácie s centrom Carterom Kingom a pravým krídelníkom Ajdarom Sunijevom. 

V noci na dnes nastúpil v drese New Yorku Rangers aj útočník Adam Sýkora. Pri prehre s Philadelphiou 3:4 po predĺžení sa bodovo nepresadil.

