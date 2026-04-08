Prvá dvojica v play off NHL je známa. Foligno: My sme pred touto sériou skúsenejší

Hokejisti Dallasu a Minnesoty tvoria prvú istú dvojicu v play off NHL. Už štyri zápasy pred koncom dlhodobej časti je isté, že práve Stars a Wild sa umiestnia na 2. a 3. mieste Centrálnej divízie, pričom o presnom poradí a výhode domáceho prostredia sa rozhodne v zostávajúcich zápasoch.
Prvenstvo v Centrálnej divízii (aj v Západnej konferencii) si s päťzápasovým predstihom zabezpečili hráči Colorada. Na 2. mieste v divízii figuruje Dallas o dva body pred Minnesotou, pričom oba tímy odohrali po 78 zápasov.
Štvrtý Utah (87) sa už na nich nemôže dotiahnuť. Už prvá známa dvojica pre 1. kolo play off sľubuje zaujímavé dianie. Medzi fanúšikmi oboch tímov je totiž rivalita, ktorá nevyplýva iba z histórie organizácie Stars, ale aj z incidentu z play off 2023.
V roku 1993 sa po 26-ročnom pôsobení skončila éra klubu Minnesota North Stars, ktorý sa presťahoval práve do Dallasu. Priaznivci Minnesoty prišli o NHL na osem rokov a keď sa profiliga do tohto štátu vrátila a vznikli Wild, fanúšikovia okamžite považovali za jedného z najväčších rivalov práve Stars.
Pôjde o tretiu konfrontáciu Dallasu a Minnesoty v play off. Obe predošlé série sa odohrali takisto v 1. kole a v oboch prípadoch postúpil Dallas po výsledku 4:2 na zápasy - v roku 2016 aj 2023. Na oboch stranách nastúpi viacero hráčov, ktorí si pamätajú sériu spred troch rokov.
Tá získala na emóciách najmä po tom, čo už v 2. tretine prvého zápasu obranca Minnesoty Matthew Dumba tvrdo atakoval veterána Dallasu Joea Pavelského.
„Naposledy, keď sme proti nim hrali v play off, sme sa niečo naučili. Vieme, že majú naozaj dobrý tím a my tiež. Majú niekoľko silných stránok, no my sme pred touto sériou skúsenejší než kedykoľvek predtým,“ uviedol útočník Minnesoty Marcus Foligno podľa nhl.com.
Je zaujímavé, že aj napriek rivalite medzi Dallasom a Minnesotou sa v nedávnych rokoch objavilo viacero hráčov, ktorí nastúpili za oba tímy.
Patrí k nim súčasný obranca St. Louis Ryan Suter, ktorý bol dlhé roky oporou Wild, no následne strávil tri sezóny v Dallase. Opačný smer nabral útočník Minnesoty Mats Zuccarello, ktorý strávil v Dallase záver sezóny 2018/2019, no odvtedy je už siedmu sezónu hráč Minnesoty.
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: