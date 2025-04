Draisaitl sa znovu zranil. Je to nepríjemné, vraví tréner Edmontonu

SAN JOSE. Najlepší strelec hokejovej NHL Leon Draisaitl nedohral nočný duel na ľade San Jose.

Nemecký útočník Edmontonu Oilers pomohol k víťazstvu 3:2 asistenciou, ale pre zranenie odstúpil zo zápasu v druhej tretine.

Draisaitl odkorčuľoval po jednom zo striedaní, v ktorom sa nedostal do žiadneho súboja, v bolestiach na striedačku a krátko na to aj do šatne, odkiaľ sa už nevrátil.