VIDEO: Trump si robil srandu z kanadských tímov. Darí sa nám lepšie ako im, povedal

Hokejisti Floridy Panthers zavítali do Bieleho domu v americkom Wahsingtone druhýkrát v rade vďaka dvom po sebe idúcim triumfom vo finále play-off NHL a zisku dvoch Stanleyho pohárov.
Prijal ich americký prezident Donald Trump. Počas ceremónie "pošteklil" Kanadu, ktorá na víťaza profiligy čaká už viac než tri dekády.
"Zabránili ste Kanade, aby získala Stanley Cup po 32 rokoch. Čo si o tom myslíte, Matty?" obrátil sa Trump s úsmevom smerom k útočníkovi Matthewovi Tkachukovi, kapitánovi Floridy.
"Máme menšiu súťaživosť s Kanadou, ale sú to skvelí ľudia. Darí sa nám oveľa lepšie ako im, ale to nevadí," dodala hlava USA na adresu severného suseda, s ktorým si Trump pokazil vzťahy pre colnú vojnu a vyhlásenie, že by sa Kanada mala stať 51. štátom USA.
VIDEO: Hráči Floridy odovzdávajú Trumpovi darčeky
V tíme aktuálnych šampiónov NHL však bolo pri zisku najcennejšej trofeje až osem hokejistov z krajiny "javorového listu" - Sam Bennett, Aaron Ekblad, Jonah Gadjovich, A. J. Greer, Brad Marchand, Sam Reinhart, Evan Rodrigues a Carter Verhaeghe. Z Kanady je aj štvorica trénerov Paul Maurice, Sylvain Lefebvre, Jamie Kompon a Myles Fee.
Majiteľ Floridy Vincent Viola prezidentovi USA sľúbil, že sa "panteri" pokúsia nielen kanadských súperov zdolať aj v aktuálnom ročníku. "Hovorím za všetkých našich fanúšikov po celom svete, že sa nezastavíme," uviedol. Trump odpovedal, že si cení víťaznú auru klubu.
Viola bol počas prvého Trumpovho funkčného obdobia dokonca nominantom na post ministra obrany. Neskôr však svoju kandidatúru stiahol.
Hráči Floridy doniesli Trumpovi niekoľko darčekov - pamätný dres, hokejky aj prsteň pre víťaza Stanley Cupu.
