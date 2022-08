Ovečkin je zodpovedný za tisíce mŕtvych. Hašek to tvrdí pre ruskú televíziu

"Alex ho v podstate podporuje doteraz, keďže má jeho fotografiu naďalej na titulnej stránke svojho profilu na Facebooku. V jeho prípade to nie je malá zodpovednosť, ale veľká zodpovednosť za desaťtisíce mŕtvych. A to vrátane ukrajinských aj ruských chlapcov a mužov."

"Chcem povedať všetkým ruským športovcom, že ma veľmi mrzí, že s nami teraz nemôžete súťažiť (áno, neplatí to pre všetky súťaže na svete). S vašou účasťou by boli súťaže na ešte vyššej úrovni a určite by sme predvádzali ešte lepšie výkony, čo by ocenili aj naši fanúšikovia," odkazuje Hašek.

"Nemôžeme však medzi sebou súťažiť a akceptovať športovcov, ktorých armáda denne zabíja stovky a možno tisíce ľudí vrátane detí na území suverénnej demokratickej krajiny. Ste súčasťou svojej krajiny, ktorá sa rozhodla vojensky napadnúť iný národ - iný štát. Zvolili ste si prezidenta a poslancov, ktorí sa rozhodli zabíjať a v mnohých prípadoch vraždiť civilistov."

Hašek potvrdil, že ho mrzí súčasná situácia. Zároveň sa ale snažil vysvetľovať dôvody a apelovať na Rusov skrz médium, ktoré mu dalo priestor na vyjadrenie.