Humenné potvrdilo formu. Proti súperovi rozhodlo vďaka skvelej druhej tretine

Hokejisti Humenného zvíťazili nad Topoľčanmi 5:1 v nedeľňajšej dohrávke 40. kola Tipos SHL.
Pripísali si tretie víťazstvo za sebou, o ktorom rozhodli štyrmi gólmi v záverečných ôsmich minútach druhej tretiny. V druhej najvyššej slovenskej súťaži vyhrali sedem z uplynulých ôsmich duelov.
Trnava v predošlých ôsmich zápasoch zdolala len slovenskú osemnástku, ale bilanciu si vylepšila víťazstvom 3:0 nad Považskou Bystricou.
Tipos SHL - dohrávky 40. kola:
HC 19 Humenné - HC MUŠLA Topoľčany 5:1 (0:0, 4:0, 1:1)
Góly: 33. Šachvorostov (Rymarev, Železkov), 34. Sokoli (Ragan, Krajňák), 36. Rymarev (Pulščák, Železkov), 40. Zekucia (Vrábeľ, Vaško), Železkov (Rymarev) - 50. Matej (Kohút, Hurtaj). Rozhodcovia: Bogdaň, Smrek - Fekete, Moravčík, vylúčení: 5:3 na 2 min., presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0
Humenné: Lackovič - Jacko, Pavúk, Novota, Zekucia, Cibák, Pulščák, Pišoja, Vl. Kurovskij - Vaško, Vrábeľ, Žitný - Šachvorostov, Železkov, Rymarev - Vs. Kurovskij, Toma, Borov - Sokoli, Krajňák, Ragan
Topoľčany: Noskovič - Pupák, Jombík, Hrenák, Bystričan, Štefanka, Ejem, Hruška, Sedlák - Ružek, Janča, Ožvald - Gergel, Piačka, Benko - Šišovský, Hurtaj, Matej - Bajzík, Kohút, Pšenko
HK Gladiators Trnava - HK ‘95 Považská Bystrica 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)
Góly: 39. Hanula (Achberger, Michajlov), 52. Mamonov (Miklík, Haščák), 60. Haščák (Miklík, Holovič). Rozhodcovia: Moller, Bachúrik - Olle, Tvrdoň, vylúčení: 4:3 na 2 min., presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0, 190 divákov
Trnava: Hollý - Haborák, Škultéty, Scheuer, Haščič, Bottán - Haščák, Mamonov, Miklík - Múčka, Holovič, Klapica - Achberger, Hanula, Michajlov
Považská Bystrica: Lamper - Nahálka, Zlocha, Omelka, Rehák, Rajnoha, Ďurkech, Gachulinec, Putala - Urbánek, Ligas, Galimov - Tománek, Rufati, Zemko - Belic, Štefánik, Rojko - Pavlus, Matoňák, Kubala