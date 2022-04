Bývalý rolbár tímu NHL sa vymočil do odtoku, teraz žaluje prevádzkovateľa haly

DETROIT. Už bývalý rolbár klubu zámorskej hokejovej NHL Detroit Red Wings podal žalobu na spoločnosť Olympia Entertainment, ktorá prevádzkuje halu Little Caesars Arena.

Spomenutá firma totiž 68-ročného Ala Sobotku prepustila po 51 rokoch pri organizácii Red Wings za to, že sa vymočil do odtokovej šachty určenej na rozpúšťanie zbrúseného ľadu.

Podľa Sobotku a jeho právnikov sa stal obeťou diskriminácie, keďže jeho zdravotný stav si vyžaduje častejšie močenie.

Priznal, že potrebu vykonal do uvedeného odtoku namiesto použitia toalety. Argumentuje však tým, že do miestnosti na to určenej by nestihol prísť. Myslel si, že v danom čase už v budove nik nie je, opak však bol pravdou.