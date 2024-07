Nový tréner Columbusu: Mám túžbu, chcem zdvihnúť Stanley Cup

"Mal som vášeň zdvihnúť Stanley Cup, keď som ešte hral hokej. Nepodarilo sa mi to. Ale stále mám príležitosť získať ho v obleku. To je moja túžba a motivácia. Preto tu dnes som," vyhlásil.

"Nemám rád, keď bývalý tréner nejakého klubu povie, že taký zápas preňho neznamená nič. Je to hlúposť. Samozrejme, že to niečo znamená. Len vlani ma vyhodili," objasnil.

"Veľa ľudí hovorí o mladíkoch, ale čo jadro tímu, ktoré je tu už dlhšie? To je tiež dobré. Som plný očakávania, lebo neviem presne, čo všetko sa skrýva v kabíne, ale na papieri to vyzerá fantasticky. Mojou úlohou a úlohou trénerov je dostať z nich to najlepšie a nepochybujem o tom, že to dokážeme," hovorí s odhodlaním Evason.

Jeho práca sa začína tento týždeň. Začne sa zoznamovať s hráčmi a podľa vlastných slov im chce dať najavo, že sa začína tvrdá práca.

"Páčilo sa mi, ako so mnou Don (Waddell) komunikoval všetko, keď sme práve rokovali o našej spolupráci. Takto to budem robiť aj ja s hráčmi. Takto sa buduje dôvera a komunikácia," podotkol niekdajší finalista na ocenenie pre trénera roka.