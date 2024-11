Tréner Bostonu šokoval. Hviezdneho Pastrňáka nechal sedieť celú tretinu

Tréner Jim Montgomery odmietol zachádzať do detailov. Povedal len: "Bolo to rozhodnutie trénera. Viac k tomu nepoviem."

Zámorskí novinári sa však zhodli, že verdikt pramenil z Pastrňákovho posledného striedania v druhej dvadsaťminútovke. Český forvard sa počas presilovky snažil individuálne dostať do útočného pásma. Keď mu súper zobral puk a zamieril do útoku, vracal sa do obrany veľmi laxne.

VIDEO: Situácia, ktorá predchádzala Pastrňákovmu posadeniu