Plekanec prevzal český tím po odvolaní trénera. Slovák zostal naďalej asistentom

29. dec 2025 o 18:48
Kladno prehralo uplynulých sedem zápasov, v tabuľke kleslo na predposledné miesto.

Na striedačke hokejistov Kladna skončil hlavný tréner David Čermák. Extraligový tím povedú športový riaditeľ Tomáš Plekanec, doterajší asistent Slovák Ivan Majeský, športový manažér Jiří Burger a tréner brankárov Radek Jirátko.

V realizačnom tíme pokračuje tiež Václav Sýkora a jeho členom bude po novom Miloslav Hořava mladší. Stredočesi o tom informovali v tlačovej správe.

Kladno prehralo uplynulých sedem zápasov, v tabuľke kleslo na predposledné miesto a po 35. kole má náskok jedného bodu na štrnásty Litvínov. Nový realizačný tím povedie Rytierov prvýkrát v utorňajšom domácom stretnutí proti Karlovým Varom.

"Naša situácia nie je ideálna, a tak sme sa rozhodli pre toto riešenie. Veríme, že zmena prinesie tímu dostatočný impulz, ktorý ho naštartuje k lepším výsledkom.

Davidovi Čermákovi ďakujeme za jeho prínos a prajeme mu veľa úspechov v ďalšej trénerskej kariére, "uviedol Plekanec, ktorý s Čermákom na striedačke v posledných týždňoch pôsobil.

Čermák spojil väčšinu trénerskej kariéry s Kladnom. Pôsobil u mládeže, potom bol asistentom trénera a v roku 2020 sa stal prvýkrát hlavným koučom. Po dvoch sezónach odišiel do Českých Budějovíc, ale vlani sa do svojho materského klubu vrátil.

