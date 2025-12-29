Plekanec prevzal český tím po odvolaní trénera. Slovák zostal naďalej asistentom

Na striedačke hokejistov Kladna skončil hlavný tréner David Čermák. Extraligový tím povedú športový riaditeľ Tomáš Plekanec, doterajší asistent Slovák Ivan Majeský, športový manažér Jiří Burger a tréner brankárov Radek Jirátko.
V realizačnom tíme pokračuje tiež Václav Sýkora a jeho členom bude po novom Miloslav Hořava mladší. Stredočesi o tom informovali v tlačovej správe.
Kladno prehralo uplynulých sedem zápasov, v tabuľke kleslo na predposledné miesto a po 35. kole má náskok jedného bodu na štrnásty Litvínov. Nový realizačný tím povedie Rytierov prvýkrát v utorňajšom domácom stretnutí proti Karlovým Varom.
"Naša situácia nie je ideálna, a tak sme sa rozhodli pre toto riešenie. Veríme, že zmena prinesie tímu dostatočný impulz, ktorý ho naštartuje k lepším výsledkom.
Davidovi Čermákovi ďakujeme za jeho prínos a prajeme mu veľa úspechov v ďalšej trénerskej kariére, "uviedol Plekanec, ktorý s Čermákom na striedačke v posledných týždňoch pôsobil.
Čermák spojil väčšinu trénerskej kariéry s Kladnom. Pôsobil u mládeže, potom bol asistentom trénera a v roku 2020 sa stal prvýkrát hlavným koučom. Po dvoch sezónach odišiel do Českých Budějovíc, ale vlani sa do svojho materského klubu vrátil.