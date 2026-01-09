Žilina doplnila realizačný tím o navrátilca. Pozná naše nároky, povedal riaditeľ klubu

Na snímke asistent trénera Žiliny Daniel Babka.
Na snímke asistent trénera Žiliny Daniel Babka. (Autor: TASR)
9. jan 2026 o 16:27
Vlkom patrí v priebežnej tabuľke 5. priečka.

Hokejový klub Vlci Žilina doplnil realizačný tím o navrátilca Daniela Babku, ktorý bude pod Dubňom opäť asistentom trénera. Účastník Tipsport ligy o tom informoval v piatok na sociálnej sieti.

Päťdesiattriročný Babka pôsobil v realizačnom tíme Vlkov pri postupe do najvyššej súťaže aj v minulej sezóne, v ktorej zverenci Milana Bartoviča získali bronz. Jeden z doterajších asistentov Tibor Tartaľ bude pokračovať v prepojení A-tímu a mládeže.

Vedenie klubu verí, že návrat Daniela Babku prinesie stabilitu do realizačného tímu a pomôže mužstvu v ďalšom priebehu sezóny naplniť stanovené ciele. „Dano vie, akým hokejom sa chceme prezentovať.

Pozná naše nastavenie aj nároky, ktoré na seba kladieme ako organizácia Vlci Žilina,“ povedal k zmene riaditeľ klubu František Skladaný.

Žilinský klub oznámil zmenu krátko pred piatkovým duelom na domácom ľade proti Popradu. Vlkom patrí v priebežnej tabuľke 5. priečka.

dnes 16:27
