Hokejisti Tampy Bay sa vrátili na víťaznú vlnu. Černák inkasoval dva menšie tresty

Jake Guentzel (59) a Dominic James (17) oslavujú gól v zápase Dallas - Tampa Bay.
Jake Guentzel (59) a Dominic James (17) oslavujú gól v zápase Dallas - Tampa Bay.
TASR|18. jan 2026 o 22:48
Dallas prehral už tretí duel v rade.

NHL - výsledok

Dallas Stars – Tampa Bay Lightning 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)

Góly: 4. Bäck (Lundkvist, Bourque) – 9. James (Guentzel, D'Astous), 32. Hagel (Kučerov, Raddysh), 39. Guentzel (James, Bjorkstrand), 58. Holmberg (Gourde)

Brankári: Oettinger - Vasilevskij, strely na bránku: 20:26

Hokejisti Tampy Bay Lightning v zostave so slovenským obrancom Erikom Černákom zvíťazili v nedeľnom zápase NHL na ľade Dallasu Stars 4:1.

Gólom a asistenciou prispeli k výhre „bleskov“ Dominic James a Jake Guentzel.

Černák odohral za hostí 16:57 min., vyslal dve strely na bránku, zblokoval jednu strelu súpera, zaznamenal hit a inkasoval aj dva dvojminútové tresty za hákovanie a nedovolené bránenie.

Tampa sa tak po zaváhaní so St. Louis (2:3 sn) vrátila späť na víťaznú vlnu, naopak Stars si pripísali tretiu prehru za sebou.

NHL

dnes 22:48
