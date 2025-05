VIDEO: Edmonton dokázal umlčať Dallas. Vyrovnaná séria sa sťahuje do Kanady

NHL - finále Západnej konferencie - 2. zápas

DALLAS. Hokejisti Edmontonu Oilers zvíťazili v druhom stretnutí finále play off Západnej konferencie NHL na ľade Dallasu Stars 3:0.

Hosťom vychytal úspech brankár Stuart Skinner, tretíkrát v aktuálnom play off nedostal od súpera gól.

„Ako som povedal na začiatku play off, je to ako jazda na húsenkovej dráhe. Často idete hore, často ste aj dole. Niekedy skóre odzrkadľuje to, ako sa stretnutie vyvíjalo. Boli úseky, kedy sme nehrali tak, ako vieme.