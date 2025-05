McDavid opäť vytiahol niečo veľkolepé a posunul Edmonton do finále. Perry: Je najlepší na svete

Oilers sa druhýkrát za sebou do finále nedostali len zásluhou McDavida, ale na druhej strane bez neho by to nebolo možné. S 26 bodmi (6+20) je McDavid lídrom produktivity v play off.

Dvadsaťosemročný kanadský útočník prihral v Dallase na úvodný zásah Perryho a zaznamenal 100. asistenciu v play off vo svojom 90. zápase.

Rýchlejšie sa na túto métu v histórii NHL dostal len Wayne Gretzky, ktorý na to potreboval 70 zápasov.

Jeho veľký moment ale prišiel neskôr. Krátko po tom, ako Roope Hintz znížil na 2:3 a diváci hnali Stars za vyrovnaním, zasadil McDavid súperovi tvrdú ranu.

Obranca Mattias Ekholm zblokoval strelu, puk sa dostal do stredného pásma k McDavidovi, ktorý bleskovo ušiel obrane domácich a parádnym blafákom vrátil Edmontonu dvojgólové vedenie.

VIDEO: Gól McDavida