Dvorský hral úžasne, hovorí jeho spoluhráč. Keď bol na ľade, súper bol neškodný

BRATISLAVA. Pohľad na tabuľku Západnej konferencie NHL nie je pre fanúšikov St. Louis príjemný. Blues síce mali pomerne solídny úvod sezóny, keď vyhrali tri z piatich zápasov, no odvtedy iba prehrávajú.
Za ostatných desať dní nezvládli poltucet stretnutí, získali v nich len dva body a v poradí celej zámorskej profiligy sa prepadli na predposledné miesto.
Zastaviť negatívnu sériu im v piatok nepomohol ani Dalibor Dvorský, ktorý proti Vancouveru (3:4 po nájazdoch) absolvoval tohtosezónny debut v NHL.
A hoci si zatiaľ na premiérový bod v najlepšej hokejovej lige sveta musí počkať, jeho výkon pozitívne hodnotili experti či hlavný tréner Jim Montgomery.
V presilovke trafil žrď
Dvadsaťročný útočník neskrýval radosť z toho, že je opäť súčasťou prvého tímu Blues. Počas predsezónneho kempu sa veľa naučil, je o rok skúsenejší a pripravený udržať sa v NHL dlhšie než dva zápasy.
Proti Canucks dostal šancu v druhom útoku po boku Kanaďanov Jordana Kyroua a Mathieua Josepha. Nastúpil na pozícii centra, kde sa cíti najlepšie.
"Chceme mu dať šancu uspieť, takže mu dáme na jednu stranu dynamického ofenzívneho krídelníka a na druhé krídlo hráča, ktorý je dôsledný na oboch koncoch klziska," vravel Montgomery pred zápasom.
Rodák zo Zvolena dostal šancu aj v presilových hrách a práve v početnej výhode bol blízko ku gólu. V závere úvodnej tretiny vystrelil z prvej z pravého kruhu na vhadzovanie, no trafil žrď bránky Kevina Lankinena.
Bola to poriadna delovka s rýchlosťou vyše 144 km/h, no skóre po prvej 20-minútovke zostalo v zaplnenom Enterprise Center nerozhodné 1:1.
"Na začiatku zápasu vyzerá Dvorský veľmi dobre. Mal niekoľko pekných prihrávok, bol aktívny v napádaní a má bilanciu 2:0 na vhadzovaniach," hodnotil jeho výkon insider Jeremy Rutherford z The Athletic NHL.
Skvelá štatistika v hre 5 na 5
Dvorský pred zápasom hovoril, že sa bude snažiť hrať jednoducho, čo aj splnil. Keď sa dostal do palebnej pozície, neváhal a puk posielal na bránku.
V 26. minúte obranca Parayko udržal puk v útočnom pásme, Joseph ho šikovne priťukol Dvorskému a ten okamžite pálil. Brankár Lankinen sa síce obzeral za seba, ale so šťastím vyrazil puk smerom k mantinelu.
Pozitívne vyznievajú aj ďalšie štatistiky mladého Slováka.
Vyhral deväť z trinástich vhadzovaní, zblokoval jednu strelu a odohral 16:36 minúty, čo je o vyše sedem minút viac než bol jeho vlaňajší priemer.
Mimoriadne dôležitá je aj detailná štatistika, ktorá hovorí, že keď bol Dvorský na ľade v hre 5 na 5, tak pomer streleckých pokusov bol 7:0 pre Blues.
"Odohral veľmi dobrý zápas. Páčilo sa mi, čo ukázal v presilovkách a tiež jeho rýchlosť a tempo hry. Jeho výkon mal veľa pozitív," povedal tréner.
Ten vyzdvihol aj ďalšieho mladíka Jimmyho Snuggeruda. Dvadsaťjedenročný Američan strelil gól na 2:1 a podľa Montgomeryho bol najlepším hráčom tímu.
"Menej ako dve minúty pred koncom riadneho hracieho času sú za stavu 3:3 na ľade Snuggerud a Dvorský. Aj to ukazuje, akú dôveru trénera si získali," uviedol Rutherford na sociálnej sieti X.
"Rozhodne si to zaslúžili, inak by som ich na ľad neposlal. Ako tréner vnímate hráčov, ako sa im darí a podľa toho ich posielate v závere na ľad.
Väčšinou to nie sú mladí útočníci, ale v tomto stretnutí hrali veľmi dobre a vybojovali si to," uviedol Montgomery na tlačovej konferencii.
Potiahnu tím šikovní mladíci?
Snuggerud bol podobne ako Dvorský prvým výberom St. Louis. Draft absolvoval o rok skôr a celkovo bol vybraný z 23. miesta. V NHL doposiaľ odohral 18 zápasov s bilanciou päť gólov a šesť asistencií.
"Obaja sú veľmi zruční a šikovní hráči. Dvorský hral úžasne, Snuggeruda už poznáme. Vie si sám vytvárať šance a určite je pre nás rozdielový hráč.
Títo dvaja musia len pokračovať v tom, čo robia, prinášať energiu a preklopiť zápasy na našu stranu," uviedol švédsky útočník Oskar Sundqvist.
Švajčiar Pius Suter v piatkovom zápase skóroval proti bývalému tímu, no takisto dostal aj otázku ohľadom spomenutej talentovanej dvojice mladíkov.
"Tvrdo bojovali, priniesli novú energiu a odviedli dobrú prácu. Dodržiavali systém a vyhrávali súboje jeden na jeden. Každý v tíme by sa mal sústrediť na malé súboje a potom všetko do seba zapadne," uviedol.
St. Louis bude mať ďalšiu šancu na zlomenie negatívnej série v Columbuse, ktorý naopak prežíva vydarené obdobie. Z posledných šiestich duelov vyhral päť.
Proti Vancouveru herne nesklamali, mali streleckú prevahu, no podľa trénera sa musia okrem premieňaní šancí aj lepšie rozhodovať a hrať múdrejšie.
"Blues sa nedajú odradiť. Hrali naozaj dobre. Mali takmer 40 striel na bránku, zatiaľ čo súper nemal ani 20. Pred sobotňajším zápasom vidno veľa pozitív. Tými najväčšími sú Snuggy a Dvorský," dodal expert Andrew Willis.
