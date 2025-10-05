Dvorský si na NHL musí ešte počkať. St. Louis rozhodlo o jeho budúcnosti

ST. LOUIS. Klub zámorskej NHL St. Louis Blues vyradil slovenského hokejistu Dalibora Dvorského z hlavného kempu a preradil ho do tímu Springfield, ktorý pôsobí v AHL.
Dvadsaťročný útočník tak sezónu 2025/26 odštartuje na farme. V príprave nastúpil Dvorský na štyri zápasy, v ktorých zaznamenal jeden gól a jednu asistenciu.
V drese Thunderbirds odohral vlani vrátane play-off 64 zápasov, v ktorých získal 47 bodov za 21 gólov a 26 asistencií.
Dobrými výkonmi si počas ročníka vypýtal aj miesto v prvom tíme, v NHL odohral dve stretnutia bez zisku bodu.
Posledné škrty v tíme Blues „neprežila" okrem Dvorského aj štvorica ďalších hráčov. Do AHL putujú Aleksanteri Kaskimaki, Otto Stenberg, Theo Lindstein a Leo Loof.
St. Louis odohrajú prvý zápas v novej sezóne v piatok 10. októbra (2:00 SEČ) proti Minnesote.