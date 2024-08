Milujem, čo povedal. Dvorského vychválil manažér St. Louis Blues

BRATISLAVA. Slovenský hokejový útočník Dalibor Dvorský, ktorý uplynulú sezónu strávil v kanadskom tíme Sudbury Wolves z juniorskej Ontario Hockej League (OHL), zjavne pozitívne prekvapil vedenie klubu St. Louis Blues počas júlového rozvojového kempu. Doug Armstrong, generálny manažér tímu z Missouri, hodnotil jeho prácu v kempe ako veľmi dobrú.

„Pridal nejaké svaly. Je to ďalší hráč, ktorý na to bude naozaj tlačiť v tréningovom kempe. Milujem to, čo povedal: ‘Je to na mne.’ To je to, čo chcete. Teraz samozrejme nevie aká bude jeho pozícia, ale mám pocit, že vie veľmi dobre pracovať s nastavením hlavy," povedal funkcionár „bluesmanov“ pre klubový web.