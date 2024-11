McDavid má na dosah magickú tisícku, predstihne aj Petra Šťastného

Je dosť pravdepodobné, že po týchto troch zápasoch už bude za menom McDavid svietiť v nazbieraných kariérnych bodoch štvormiestne číslo.

"Je to obrovský míľnik a nie som prekvapený tým, že on o tom nechce rozprávať. Bol by som veľmi rád, ak by sa mu to podarilo už v utorok a nemuselo sa to naťahovať do ďalších zápasov. Veľa to pre neho znamená v tejto fáze jeho kariéry a všetci mu veľmi fandíme, aby to už mal za sebou," skonštatoval tréner Edmontonu Kris Knoblauch na webe NHL.