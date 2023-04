McDavid sa zaradil k najlepším v histórii. Získal piatu Art Ross Trophy

Pred záverečnou nocou základnej časti mal prakticky istú aj Maurice "Rocket" Richard Trophy. Ohroziť ho mohol už len teoreticky Mikko Rantanen, to by však útočník Colorada musel v poslednom zápase na ľade Nashville streliť deväť gólov. Fínsky krídelník však napokon proti Predators neskóroval, k víťazstvu 4:3 prispel "iba" dvomi asistenciami.

McDavid sa stal s 89 asistenciami aj najlepším ligovým nahrávačom. Dvadsaťšesťročný center sa stal po Howie Morenzovi (Montreal, 1927/28), Gordiem Howeovi (Detroit, 1952/53), Philovi Espositovi (Boston, 1972/73) a Wayneovi Gretzkom (Edmonton, 1981/82, 1982/83, 1983/84, 1984/85 a 1986/87) iba piatym hráčom NHL, ktorý v jednej sezóne vyhral bodovanie, poradie strelcov i nahrávačov.

Len traja hokejisti vyhrali Art Ross Trophy viackrát ako on. Rekordérom je Wayne Gretzky s desiatimi víťazstvami, no už o rok by sa McDavid mohol dotiahnuť na Maria Lemieuxa a Gordieho Howea, ktorí ocenenie získali šesťkrát.